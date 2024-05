1 maggio , la lista completa dei supermercati e centri commerciali oggi aperti . Il 1 maggio 2024, la maggio r parte dei supermercati e centri commerciali in Italia adotterà orari speciali per la Festa dei Lavoratori. Alcuni infatti hanno deciso di rimanere chiusi per l’intera giornata onorando ... Continua a leggere>>

supermercati, la lista dei punti vendita aperti il 1° maggio - Nonostante la Festa del Lavoro, pur con alcune difficoltà gli italiani potranno fare la spesa anche nella giornata odierna grazie alle numerose aperture di supermercati e catene alimentari. In molti ...

Continua a leggere>>

Donini: "Opposizione diserta consiglio dell’Unione. Borghini Nella sua lista c’è la destra estrema" - La segretaria del Pd di Santarcangelo, Paola Donini, spara a zero contro il centrodestra e in particolare contro Montevecchi e Borghini. "Montevecchi lascia la Lega accusandola di essere troppo poco d ...

Continua a leggere>>

supermercati, negozi, farmacie e musei aperti il primo maggio - BOLOGNA – Anche per la Festa dei lavoratori non sarà difficile trovare locali e servizi aperti a Bologna. Nonostante le resistenze dei sindacati, soprattutto per quanto riguarda il commercio, e per vo ...

Continua a leggere>>