Sul palco di Taranto col direttore Diodato

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’altro concerto del 1° maggio è quello di, nato nel 2013 e diretto da, Roy Paci e Michele Riondino. La line up ufficiale prevede l’alternarsi sulartisti come Area, Brunori Sas, Serena Brancale, Cristiano Cosa, Frenetik, Valerio Lundini e I VazzaNikki, Mannarino, Mama Marias & Don Ciccio, Marlene Kuntz, Gabriella Martinelli, Francesca Michielin, N.A.I.P., Emma Nolde, Willie Peyote, Selton, Terraross, Tre allegri ragazzi morti, Malvax. Al Parco archeologico delle Mura greche interverranno, fra gli altri, attivisti di Ultima Generazione e Fridays for future, di Amnesty Internazionational e NoTav, e personaggi come Roberto Salis, padre di Ilaria e Parisa Nazari dell’associazione Donna, Vita, Libertà. Previste anche tetsimonianze dalla Palestina.