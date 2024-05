Stretta sui permessi e più ore in cella - così nelle carceri dilaga la violenza

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Misure alternative non concesse, cinquemila uscite in meno in un anno e una circolare applicata al contrario. Con i detenuti costretti a rimanere 20 ore su 24 dietro le sbarre. Gli agenti: “Qui ogni giorno è una polveriera”

