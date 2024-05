Stop a Uomini e Donne | cosa succede

Uomini e Donne non va in onda oggi, mercoledì 1 maggio 2024. Il dating dei sentimenti condotto dal lunedì al venerdì da Maria De Filippi, si prende un giorno di pausa. Vediamo insieme cosa verrà trasmesso al suo posto nel primo pomeriggio di Canale 5. Stop a Uomini e Donne: perché non va in onda ...

Uomini e Donne non è solo tronisti, corteggiatori e nonnetti in cerca della dolce metà, ma è anche Tina Cipollari. E Maria De Filippi questo lo sa benissimo. Per questo motivo ha deciso di chiamare in trasmissione Giucas Casella che nelle scorse settimane ha rilasciato un’intervista in cui afferma ...

