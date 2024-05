Stellantis - tracollo in Borsa | la crisi travolge Elkann e Tavares

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Come ampiamente previsto i risultati del I trimestre 2024 targatisono stati particolarmente deludenti. Sono più i segni meno che quelli col segno più davanti ai numeri raggiunti nei primi tre mesi dell'anno. Partiamo dai ricavi netti che si sono attestati a 41,7 miliardi di euro, in calo del 12% rispetto al 2023, male anche le consegne che, nel periodo, sono calate del 10% a 1.335.000. In controtendenza solo le vendite globali di veicoli elettrici (Bev) e a basse emissioni (Lev) rispettivamente cresciute dell'8 e del 13 per cento. Ma se gli analisti avevano già anticipato quale sarebbe stato il trend dei primi tre mesi dell'anno, forse in pochi ipotizzavano che il titolo potesse andasse così a picco inlasciando sul terreno il 10,1% a 20,88 euro. Mandando letteralmente in fumo circa 8 miliardi di capitalizzazione. E i dati negativi ...