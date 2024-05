Spal - quattro anni di montagne russe Nuovo cambio nella direzione tecnica

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ormai non ci sono più dubbi: Filippo Fusco non continuerà il proprio percorso, che quindi si prepara a cambiare responsabile dell’areaper l’ennesima volta. Nel giro di, dopo l’addio di Davide Vagnati, l’incarico è stato infatti ricoperto dafigure diverse che non sono però riuscite mai ad ottenere un mandato pluriennale dalla proprietà. Ma facciamo un passo indietro, tornando al 30 aprile 2020 quando in piena pandemia laannunciò la risoluzione del contratto di Vagnati, che qualche settimana dopo avrebbe firmato per il Torino. Vagnati arrivò nell’estate 2013 dalla Giacomense, iniziando assieme alla famiglia Colombarini e al presidente Mattioli un percorso lungo e vincente. In quegli– anche se ...

La squadra riprenderà ad allenarsi domani al Centro Fabbri. Al momento non previste amichevoli. Due giorni di rompete le righe - Dopo la chiusura del campionato, la spal riprenderà gli allenamenti con Di Carlo. Non sono previste amichevoli, ma potrebbero esserci contatti per playoff. La costruzione della nuova squadra è al cent ...

Il Cesena dei record travolge anche il Perugia. spal passeggia a Olbia - Il Rimini chiude invece la stagione regolare con una sconfitta, quattro a zero a Gubbio e un decimo posto che certifica comunque i playoff. La squadra umbra sarà anche l'avversaria che i biancorossi ...

Diretta/ Olbia spal (risultato finale 1-4): poker con Zilli! (Serie C, 28 aprile 2024) - Diretta Olbia spal streaming video e tv, quote e risultato live della sfida valida per la trentottesima giornata di Serie C (28 aprile 2024).

