Spaccati di vita e di riscatto | Dopo anni vissuti nel rimorso adesso so di avere un talento

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Detenuto-attore: una definizione che non si sente tutti i giorni, ma descrive la doppia condizione di coloro che dalla cella approdano al palcoscenico, grazie al progetto ’Per Aspera ad Astra’.diemergono dalle parole di tre di loro. "In questo spettacolo – spiega Osman Lugo Perez – io interpreto il ruolo di Caino, la parte del ’cattivo’. L’esperienza teatrale mi ha fatto vedere le cose in modo diverso: è stata un’apertura ad una crescita personale che mi ha fatto scoprire unche non pensavo diaver vissuto pernel, come succede al mio personaggio. Questo studio è al secondo anno e il tempo trascorso mi ha reso più responsabile rispetto al ruolo che interpreto, riuscendo a cucirmelo addosso. ...