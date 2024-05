Sorrisi e abbracci ai malati di tumore Re Carlo III torna in pubblico dopo mesi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Un ritorno a mezzo servizio sulla scena degli impegni pubblici che fa tirare un sospiro di sollievo al Regno Unito. ReIII riavvolge il film di questo inizio d’anno maledetto per la monarchia britannica e si ripresenta alla platea dei sudditi per il primo appuntamento ufficiale fra la gente da oltre trela diagnosi di cancro svelata urbi et orbi a febbraio e i risultati "molto incoraggianti" (parola dei suoi medici) d’una prima fase di terapie tuttora in corso. Una rentrée all’insegna deie del contatto umano per il monarca 75enne, affiancato dalla regina Camilla. La coppia reale ha visitato l’University College London Hospital e l’annesso Macmillan Cancer Centre, istituto oncologico d’eccellenza sull’isola, dove si è soffermata a parlare fitto fitto con medici, infermieri e soprattutto ...

