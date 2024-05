SOLITI IGNOTI VERSO NOVE CON AMADEUS | RAI SUPERATA DALL’OFFERTA DISCOVERY?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Se ieri pareva cosa fatta la permanenza deisu Rai1, oggi la situazione è completamente cambiata. Il game show si prepara al trasloco sucon. Niente dunque staffetta nell’access dell’ammiraglia tra Affari Tuoi e. Viale Mazzini sarebbe statanell’offerta dal colosso Warner Bros.. Del resto la strategia non è nuova, vince chi ha più soldi e, come sottolineava il dg Giampaolo Rossi, alla Rai il canone non basta e servono più risorse e soprattutto certe. Manca l’ufficialità e tutto può cambiare. L’unica certezza è che Affari Tuoi rimane in Rai mentreandrebbe più sul sicuro conche un format inedito. L'articolo proviene da ...