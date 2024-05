Simeone | Mi piace arrivare presto all’allenamento e portare allegria nello spogliatoio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) È uscito un nuovo episodio di “Drive&Talk” il format del Napoli dove i giocatori vengono intervistati mentre guidano. L’intervistato di oggi è Giovanni. Vivi in un posto fantastico, sei a Posillipo. Qual è la tua routine quotidiana? «Solitamente mi sveglio alle 8:00, anche se l’allenamento è alle 11:00 e dobbiamo essere lì alle 10:00. Parto alle 9:45, faccio colazione, vedo i compagni come stanno, mi. Miessere uno dei primi adperun po’ di». Mi spieghi il rito del “Mate” (ndr è una bevanda argentina)? «All’inizio non ti, quando sei piccolo te lo fanno assaggiare e non tiperché è amaro. È ...

Dai trascorsi insieme in nerazzurro all’atmosfera alla vigilia di Inter-Atletico Madrid. Francesco Moriero racconta dal proprio punto di vista Diego Simeone. RISPETTO – Domani sera Diego Simeone tornerà a San Siro per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Sui tempi passati in nerazzurro insieme e ... Leggi su (inter-news)

Milano, 19 feb. – (Adnkronos) – “Sarà un piacere ritrovarlo, è stato un grandissimo compagno di squadra, abbiamo vinto insieme a Roma quando gioca vamo nella Lazio, lui poi ha chiuso la carriera con l’Atletico ma siamo sempre rimasti in contatto, non ci siamo mai persi di vista, già in campo si ... Leggi su (calcioweb.eu)

LE IENE - Scherzo al Cholito simeone: "30 milioni dall'Arabia Saudita Non mi interessano i soldi" - NAPOLI - Le Iene hanno mandato in onda un servizio su Italia Uno in cui facevano uno scherzo ad alcuni calciatori di Serie A e non solo, come Lorenzo Pellegrini, Mario Balotelli, Mattia Zaccagni, Matt ...

Leggi su (napolimagazine)

Scherzo delle Iene a simeone: "30 mln per l'Arabia Non sono interessato ai soldi" - "Io in questo momento non sono interessato ai soldi, sono in un momento dove penso più a fare la mia carriera in Europa".

Leggi su (tuttonapoli)

simeone, un caso da risolvere: alla soglia dei 30 anni non vuol fare la riserva - A scrivere dell'attaccante è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. TuttoNapoli.net In estate potrebbe cambiare aria e lasciare Napoli anche Giovanni simeone, con Igor Tudor che riabbraccerebbe ...

Leggi su (informazione)