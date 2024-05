Sgarbi corre con Fdi - Renzi c’è | tutti i duelli nelle circoscrizioni

Europee. Sprint liste, Fdi recupera sgarbi. Renzi: corro, se eletto lascio il Senato - Il leader Iv ultimo in 4 circoscrizioni. Nella Lega anche la moglie di Calderoli. Fi senza Formigoni. Fa discutere la candidatura del critico ed ex sottosegretario. Con Santoro Paolo Rossi e Odifreddi ...

Europee, anche Matteo Renzi si candida (e promette di andare a Strasburgo se eletto). Ecco tutte le liste in corsa - “I partiti usano le candidature per contarsi in Italia, noi usiamo i nostri candidati per contare in Europa”, diceva lunedì Matteo Renzi criticando i vari leader – compresa la presidente del Consiglio ...

sgarbi con FdI alle Europee: 'Ho firmato la candidatura' - Così Vittorio sgarbi conferma all'ANSA che sarà candidato con FdI alle Europee.

