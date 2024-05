Sfida decisiva al Capannino Follonica-Cp - c’è la bella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) E’ la partita senza un domani, quella che si disputa stasera alle 18, nella pista Antonio Armeni al, tra il Consorzio Maremmano Cavee il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto. Lo storico derby nei quarti di finale si arricchisce di una nuova pagina, anche questa mai scritta in precedenza. I ragazzi di Michele Achilli, dopo aver costretto gli azzurri ad arrendersi per la prima volta nel corso della stagione davanti al pubblico amico, sono a caccia di un’altra impresa, che permetterebbe di eguagliare il risultato della passata stagione e di cercare una rivincita in semifinale, da sabato prossimo, proprio contro il Trissino. "Non mi ero demoralizzato dopo il ko in gara 1, sapevamo che sarebbe stata una partita modello quello dell’andata e ero convinto di le carte per venire a giocarcela – dice –. Adesso siamo un set pari, ma ancora ...