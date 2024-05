Seconda categoria | un solo punto divide le due squadre Montignoso-Fivizzanese sfida all’ultima giornata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024)4 San Vitale Candia 2: Bedei, Verduci (82’ Cucurnia), Mosti, Canesi, Granai, Di Benedetti, Donati (71’ Grossi), Youssefi, Del Sarto, Costa (79’ Ofretti), Vatteroni (92’ Giunta). All. Alberti. SAN VITALE CANDIA: Ambrosini, Della Tommasina, Ricci Damiano, Deda Ardit (61’ Tonazzini), Di Benedetti, Stocchi (81’ Grande), Dell’Amico (81’ Della Pina), Deda Samuele (81’ Gallone), Ricci Gianluca, Kumanaku, Mengaroni (59’ Neri). All. Bertelloni. Arbitro: Tonioli di Carrara. Marcatori: 4’ Vatteroni (M), 39‘ Del Sarto (M), 41’ Ricci Damiano (S), 62’ e 69’ Costa (M), 67’ rig. Ricci Gianluca (S). Note: 77’ espulso Di Benedetti (S) doppia ammonizione.– Come da copione ilha liquidato anche i cugini del San Vitale, confermandosi una vera e propria macchina da gol, 81 le reti ...