Scaletta orari Concerto Primo Maggio 2024 | ordine cantanti e diretta Rai3

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Oggi il cuore di Roma batte al ritmo della musica in occasione delne delin onda suche per la prima volta si svolgerà al suggestivo scenario del Circo Massimo. Promosso dalle principali sigle sindacali del Paese - CGIL, CISL e UIL - e organizzato da iCompany, questo spettacolo avrà come protagonisti una variegata selezione di artisti di spicco, sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. Lo straordinario palcoscenico ospiterà un'ampia gamma di talenti, da Ultimo a Geolier, da Mahmood a Negramaro, da Malika Ayane a Noemi e molti altri, con la partecipazione dell'antropologa e etologa Jane Goodall. La conduzione dell'evento sarà affidata a due volti noti della scena musicale italiana, Noemi e Ermal Meta, mentre l'onore di dare il via al ...

primo maggio, festa per tutti o per nessuno La polemica - Secondo i GLR nella ricorrenza non c’è nulla da festeggiare: “L’astensione dal lavoro sottrae benessere” - Per il sindacato SYNA la giornata dovrebbe invece essere festiva in tutti i cantoni ...

primo maggio, Ivo Bellotto muore sul cantiere a poche ore dalla festa dei lavoratori: colpito da una gru, aveva 68 anni - È morto, sul lavoro, a poche ore dalla Festa dei lavoratori. Aveva 69 anni, Ivo Bellotto, autotrasportatore di Fontanelle (Treviso) che la mattina del 30 aprile, a Fiume ...

primo maggio, a Milano in migliaia al corteo, a Monfalcone i leader sindacali - Nella città friulana sul palco i segretari di Cgil, Cisl e Uil. A Roma nel pomeriggio il tradizionale Concertone ...

