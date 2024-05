(Di mercoledì 1 maggio 2024) Danel, come nel resto della Puglia, ipossono dare il via allabalneare. Ed è pronto ad aprire i battenti - sperando nel sostegno del bel tempo - circa il 50% degli...

salento, aprono i lidi: inizia oggi la stagione balenare - Da oggi nel salento, come nel resto della Puglia, i lidi possono dare il via alla stagione balneare. Ed è pronto ad aprire i battenti - sperando nel sostegno del bel tempo - circa il 50% ...

Voglia d’estate, nel salento ecco i primi bagni, ma i turisti scelgono i centri storici - Prove tecniche d’estate ieri nel salento, a pochi giorni dalla festa del Primo Maggio ... Pochissime persone sulla spiaggia e ancora meno in mare, sul litorale sud cittadino, dove i lidi erano aperti ...

Le dieci spiagge più belle del Mediterraneo - Estrapolata dalla Top25 "Best of the Best" di Tripadvisor dedicata alle spiagge d'Europa, la selezione considera solo i lidi che si affacciano sul Mediterraneo.

