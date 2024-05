Salciaina è il Far West follonichese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "In quest’ultimo mese, girando per il centro città, mi è capitato più volte di incontrare cantieri stradali, macchine operatrici e operai impegnati a rifare il martoriato asfalto delle vie cittadine. Miracoli delle imminenti elezioni amministrative. E in cuor mio speravo che prima o poi quelle macchine e quegli operai si sarebbero spostati nel quartiere di, sapevo già che era speranza vana, ma si sa i sogni non costano niente". A dirlo è Danilo Baietti consigliere comunale di FdI. Un quartiere, per Baietti, abbandonato. "Basta infatti addentrarsi nelle vie del quartiere – spiega Baietti - per trovare delle strade che sembrano mulattiere, mal asfaltate, con marciapiedi totalmente disastrati, nel totale disinteresse ad esempio delle persone fragili e disabili che potrebbero transitarci. Per non dire delle aree a verde, totalmente abbandonate a se stesse, ...