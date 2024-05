Rogo in azienda metalmeccanica Sos per la maxi-colonna di fumo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Era visibile a distanza la densadisprigionata da un incendio che ieri mattina intorno alle 9,30 si è sviluppato a Saronno in un’nella zona industriale situata a poca distanza dal confine con Caronno Pertusella. Le fiamme hanno danneggiato un capannone che era in dismissione, fortunatamente non si sono registrate conseguenze per il personale dell’. Nessuno è rimasto ferito né intossicato per aver inalato il. La richiesta di intervento ai vigili del fuoco è partita immediatamente dall’, dove sono state attivate subito tutte le procedure d’emergenza, sul posto sono arrivate diverse squadre inviate dai comandi di Varese, Milano e Monza – Brianza, con quattro autopompe, un’autoscala e altri mezzi di supporto ...

Incendio a Monopoli in via Camicia, fiamme in un negozio: nube nera sulla città e case evacuate, il video - Un incendio ha devastato un negozio di Monopoli, in via Camicia, gettando nel terrore i residenti: palazzi evacuati, fiamme alte e impressionante colonna di fumo nero ...

Continua a leggere>>

Incendio in un'azienda metalmeccanica di Saronno in via Basilico, fiamme in un capannone: operai in fuga - Momenti di paura nella mattina di martedì 30 aprile 2024 a Saronno, in provincia di Varese, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un’ azienda di metalmeccanica. Secondo le prime informazioni ...

Continua a leggere>>

Varese, incendio in una ditta in via Basilico a Saronno: nessun ferito - Incendio a Saronno, in provincia di Varese, oggi 30 aprile 2024. Il rogo ha coinvolto un'azienda in via Basilico, nessun ferito.

Continua a leggere>>