Robbiano si arrende sul più bello

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Penultima giornata infruttuosa per il, che ha perso a Vittuone per 53-48. "Siamo andati subito sotto - racconta l’allenatore Marco Fumagalli - Vittuone ha poi allungato fino al +13 giocando sempre al limite del fallo, con un’intensità maggiore della nostra. Non raccogliendo dei fischi arbitrali equi ci siamo innervositi e non siamo riusciti a esprimerci al meglio, sbagliando molto in attacco. Nell’ultimo tempino abbiamo avuto una grande reazione di orgoglio ricucendo lo strappo fino al -1. In quel frangente abbiamo avuto per due volte la palla in mano per mettere la freccia del sorpasso ma abbiamo fallito l’occasione". Nel finale punto a punto Vittuone ha avuto più freddezza e si è aggiudicato la posta in palio. Ora manca solo l’ultima giornata di regular season, in casa contro Varese. Poi, nel weekend dell’11/12 maggio inizieranno i playout per restare in ...