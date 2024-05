Ritorna Blu in bicicletta La mobilità green diventa una grande festa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Brescia sulle due ruote: domenica 12 maggio torna Blu in Bici. La terza edizione della giornata dedicata allarientra in Biciplan, il programma comunale dedicato allaciclistica. "Proseguono gli eventi e le attività che Comune di Brescia con Bresciapropongono alla città – spiega il vicesindaco e assessore alla, Federico Manzoni – sull’onda dell’entusiasmo e della partecipazione dimostrati da utilizzatori abituali e occasionali della". Il nuovo nome (nelle prime due edizioni era Notte Blu) è frutto della volontà di estendere il programma all’intera giornata e di evidenziare unacollaborazione collettiva che da mesi unisce tante e diverse realtà cittadine. Per questo, il 12 maggio prossimo ci sarà anche la domenica ecologica, ...