Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli | le cifre - la clausol - l’interesse di un top club

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dalla gioia per lo Scudetto a una stagione ben al di sotto delle aspettative. Asi vive tra il ricordo nostalgico del passato recente, un presente in cui si deve provare a rincorrere l’Europa (qualsiasi essa sia) e un futuro da programmare con grande attenzione. Tanti i calciatori in rosa che sembrano al passo d’addio, in pochi quelli che verranno confermati. Fra di essi dovrebbe esserci Khvichasul quale ilverrà ricostruito visto l’addio di Osimhen. Mamuka Jugeli, agente del calciatore, è in città per definire i termini delcontrattuale che spesso, in passato, è stato fonte di tensioni fra le parti. Lo stipendio di: il nodo ingaggio Forte deldel Barcellona, dello status di futuro unico top player della rosa e di ultimo dei ...

