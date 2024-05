Ricavi +57% in 6 anni Milleri confermato al vertice del gruppo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Francesco(in foto) resta presidente e ad di EssilorLuxottica,con oltre l’82% dall’assemblea della società a Parigi. Delfin, della qualeè presidente, resta per ora ferma sulle quote detenute in Mediobanca, Generali e Unicredit. Gli eredi Del Vecchio stanno lavorando a un’intesa, per la quale sono in discussione solo i dettagli. Tutti i tasselli dell’impero lasciato quasi duefa dal fondatore di Luxottica stanno andando al loro posto, con diversi segnali positivi. Come da proposta della controllante Delfin, che detiene il 32,5% di Essilux, sono stati confermati i componenti uscenti del cda, tra i quali Paul du Saillant, vice ad, e Romolo Bardin, ad di Delfin. Le votazioni, anche sulle remunerazioni dei dirigenti, tra l’altro hanno ricevuto consensi molto elevati, andando anche in ...