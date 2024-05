Riassunto | TriLink BioTechnologies® e Lonza firmano un accordo non esclusivo di licenza e fornitura per la tecnologia di rivestimento dell’mRNA CleanCap®

(Di mercoledì 1 maggio 2024) I clienti dioggi possono accedere alladiofferta daper usi non commerciali, consentendo l’ulteriore sviluppo di terapie mRNA di importanza essenziale SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–BioTechnologies (®), un’azienda Maravai™ LifeSciences (NASDAQ: MRVI) nonché fornitore globale di reagenti e servizi per le scienze della vita, ha firmato unnondicon, un partner globale nello sviluppo e nella produzione per i settori farmaceutico, biotecnologico e della nutrizione. Questoconrafforza l’obiettivo di ...

trilink BioTechnologies® and lonza Enter into Non-exclusive License and Supply Agreement for CleanCap® mRNA Capping Technology - lonza customers can now access trilink’s CleanCap ® mRNA capping technology for non-commercial use, enabling further development of critical mRNA therapeutics (ANSA) ...

