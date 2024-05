Rapina a Roma - tentano di imbavagliare donna | lei morde uno dei ladri e li mette in fuga

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) –in un appartamento di via Amiterno, nel quartiere San Giovanni, adove ieri due, entrati dopo aver divelto una grata, hanno tentato dila proprietaria che si trovava in casa. La, di 67 anni, è riuscita però are il dito di uno dei malviventi e a urlare

«Mi hanno minacciato con un coltello per rubarmi la collanina ». Sono queste le prime parole che un giovane ha rivolto agli uomini della sicurezza del Piper , nota discoteca Roma na di via... Continua a leggere>>

rapina in casa. È successo ieri in via Amiterno, in zona San Giovanni a Roma , alle 20.56. Due uomini sono riusciti a smurare la grata della finestra di un’ abitazione e a introdursi all’interno. La padrona di casa li ha visti entrare ed è stata aggredita. Ne è nata uno scontro. I malviventi hanno ... Continua a leggere>>

rapina in casa. Donna morde ladro e li mette in fuga - E' successo a roma in zona San Giovanni. I malviventi sono riusciti a scappare dopo avere sottratto diversi oggetti in oro ...

Continua a leggere>>

San Giovanni, rapinatori piombano in casa: lei si difende a morsi e li mette in fuga - rapina in casa martedì sera in via Amiterno a roma, zona San Giovanni. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del locale commissariato ...

Continua a leggere>>

roma, rapina in casa a San Giovanni: i ladri tentano di imbavagliare una donna ma lei li morde li mette in fuga - Paura a San Giovanni. Ieri sera i ladri sono entrati in una casa in via Amiterno, a due passi dalla basilica di San Giovanni in Laterano, smurando una grata e hanno tentato di imbavagliare ...

Continua a leggere>>