Quello che non so di te | trama - cast e come finisce

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 1 maggio 2024)che non so di te è un film di genere commedia romantica, scritto e diretto da Brian Baugh. Uscito nel 2021, si basata sul libro There You’ll Find Me di Jenny B. Jones. Al centro dellac’è Finley, una ragazza che aspira a diventare una violinista di talento. Quando sta per trascorrere un semestre di scuola in Irlanda, incontra Beckett. Quest’ultimo è un famoso attore cinematografico e tra loro nasce una storia d’amore.che non so di te, ladel film Leggi anche: Un uomo vero su Netflix:, finale e stagione 2 Leggi anche: Il sospettola 1° stagione: cos’è successo ad Alicia? Il finale Ladiche non so di te inizia con Finley Sinclair che raggiunge ...