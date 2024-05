Quando Tommaseo stroncava Leopardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Definito “il tutto e il contrario di tutto”, Niccolò– del quale ricorrono oggi i 150 anni della morte, avvenuta a Firenze il 1° maggio 1874 – sfugge a qualsiasi etichetta. Nato a Sebenico nel 1802, è stato considerato uno degli ingegni più imprevedibili dell’Ottocento. Fu infatti romanziere, poeta, filologo, giornalista, linguista, traduttore, teologo, polemista e chi più ne ha più ne metta. Per Giovanni Papini fu, dopo Monti e, "lo scrittore di maggior potenza della prima metà dell’Ottocento"; per Massimo Grillandi "il primo superuomo della nostra letteratura"; per Pier Paolo Pasolini invece fu semplicemente uno "stupido". Come vedete, “quot capita tot sententiae”. Ma al di là di tutte queste definizioni forse la sua opera più famosa resta il Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana che pubblicò a Firenze nel 1930. Una ...