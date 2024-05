Quando facevo il garzone dal barbiere e intanto battevo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ho iniziato a battere a 15 anni. Erodi. Alcuni clienti anziani mi dicevano: “Andiamo un attimo nel retrobottega”. Qui: “Ti regalo 5 mila lire se ti fai palpare…”. Ne prendevo 4 mila per lavorare tutta la settimana, comea rinunciare a 5 mila per una palpatina. Con il passare degli anni mi sono licenziato e ho iniziato a battere full time. La mia fidanzata mi ha scoperto in atteggiamento non giustificato con suo nonno, per cui mi ha lasciato. Non sapeva che suo nonno era invertito. Ma cosa c’entro io? Lei: “Non voglio un uomo puttanella”. Io: “Mi hai offeso”. Lei: “Se l’ho fatto, chiedo scusa”. Io: “Amore! Non c’è problema”.