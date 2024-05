Quando Buffon stava per andare alla Roma - il retroscena | con la Juve si era rotto qualcosa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 maggio 2024) “Da ragazzo ero fatto e finito per società e ambienti del sud. Tipo, Napoli, Bari. Mi alimentavo con la vicinanza della gente, anchediventava morbosità. Mafine non sono mai approdato in una di quelle piazze. Mi hanno guidato mio padre e il mio procuratore. Torino e lami hanno permesso di ritrovarmi in equilibrio. In una piazza incasinata, per come ero fatto, rischiavo che la bilancia tirasse solo da una parte“. Sono le dichiarazioni rilasciate da Gigiai microfoni de “La Repubblica”. L’ex portiere della Nazionale ha ammesso di essere stato, più volte, vicino a lasciare lantus durante la sua carriera, cosa che realmente ha fatto in una breve parentesi peral PSG e poi, negli ultimi anni, trasferendosi a Parma, la squadra che ...