Primo maggio - Saraceno | Con la politica delle una tantum non si va lontano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Chiara, sociologa del Lavoro, chefesteggiamo? “Un misto. Nel senso che c’è stata una ripresa dell’occupazione e anche di quella a tempo indeterminato e questa è una buona notizia. Ma non c’è dubbio che allo steso tempo i salari continuano a essere bassi, non tengono il passo dell’inflazione, e molte famiglie continuano a essere vulnerabili alla fragilità economica, anche se c’è al loro interno un lavoratore a tempo indeterminato. Alcuni dei contratti a tempo indeterminato, peraltro sono a tempo parziale obbligato. Magari poi con gli straordinari si arriva a un tempo pieno ma questo non contribuisce al montante pensionistico. A questo si aggiunga il rinnovo dei contratti in tempi biblici e il persistere della precarietà soprattutto tra i più giovani”. Nel 2023 aumentano quanti svolgono un lavoro a termine da ...

Tutto pronto per il Concertone del Primo Maggio Roma 2024 , condotto da Ermal Meta e Noemi, i cantanti che si esibiranno e dove poterlo vedere in tv Tutto pronto per il Concertone del Primo Maggio di Roma nell'inedita location del Circo Massimo. Si parte con l'opening dalle ore 13.15, visibile su ...

(Adnkronos) – E' tutto pronto per il Concertone del Primo Maggio di Roma che oggi si prepara ad accogliere il pubblico per un'edizione 2024 all'insegna della musica e dell' impegno sociale. L'unica incognita sarà la pioggia. Per la prima volta, il palcoscenico sorge all'interno dell'antico Circo ...

La festa del 1 maggio, attraverso gli occhi di Luigi Oddone: ieri e oggi - Luigi nato a Torino nel 1946 ha iniziato a lavorare all’età di 14 anni come barista, commesso, rappresentante, impiegato, poi per il servizio militare obbligatorio e in banca.

Meteo, Sottocorona: "Nessuna via d'uscita", quando finisce il maltempo - "Non c'era via d'uscita", spiega Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di mercoledì primo maggio. Ebbene, ...

Decreto primo maggio, stretta sul lavoro nero anche per i lavori in casa: sanzioni per chi non verifica se l'impresa è in regola - La stretta sul lavoro nero in edilizia non riguarderà solo gli appalti pubblici o i grandi cantieri. Le norme anti-sommerso dovranno essere verificate e rispettate anche nei piccoli lavori ...

