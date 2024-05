Primo maggio - le storie dei lavoratori lasciati a casa Ero un operaio specializzat - ora mi sento nudo Sfruttati durante il Cov -d, poi dimenticati Non lavorare toglie fiducia e sonno E sfascia le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Anche domenica scorsa, dal palco della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ha rivendicato il buon andamento del mercato del lavoro che vede gli occupati e i contratti stabili al massimo storico. Tutto vero, se non fosse che intanto gli stipendi restano al palo, aumentano i dipendenti in povertà assoluta e il governo sembra essersi dimenticato in un cassetto la delega sul contrasto al lavoro povero approvata lo scorso novembre dopo la bocciatura del salario minimo proposto dalle opposizioni. Non solo: l’altra faccia della medaglia sono ivittime di crisi aziendali finite male e rapidamente dimenticate dalla politica. Carlo, Francesco, Ilaria, Mario, Massimo, Vittorio: Ilfattoquotidiano.it ha raccolto le loro. Sono in cig a zero ore, in “cassa per cessazione” o addirittura senza più ammortizzatori. Per loro il ...