Al via la manifestazione nazionale di Cgil , Cisl e Uil per celebrare il Primo maggio , che quest’anno si tiene a Monfalcone (Gorizia) ed è dedicata all‘Europa. “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”, è infatti lo slogan scelto dai tre sindacati confederali, in piazza con ... Continua a leggere>>

primo maggio a Brescia, migliaia in piazza: la sindaca Laura Castelletti in testa al corteo - Grande partecipazione alla manifestazione dei sindacati, comizio della segretaria nazionale Cgil Lara Ghiglione in piazza della Loggia ...

Continua a leggere>>

Meteo primo maggio a Roma, pioggia e temporali: ecco dove e fino a quando - A Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 14mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura..

Continua a leggere>>

primo maggio, in Italia cresce l'occupazione ma non quella delle donne - Nel 2023 aumentano i posti di lavoro ma la situazione rimane critica per le donne, soprattutto al Sud: siamo fanalino di coda in Europa ...

Continua a leggere>>