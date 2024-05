Previsioni meteo Roma e Lazio primo maggio | crollano le temperature - tornano i temporali

allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio per domani, mercoledì primo maggio 2024. Pioggia e temporali diffusi nella regione, ecco le zone più a rischio .Continua a leggere Continua a leggere>>

Pubblicato il 30 Aprile, 2024 La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della regione Lazio ha emesso un'allerta gialla dalla mattina di domani, mercoledì 01/05/2024 e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio : precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o ...

Allerta meteo domani mercoledì 1 maggio 2024 nel Lazio . In arrivo pioggia e brutto tempo: dopo una breve parentesi di sole e rialzo delle temperature, nuovo passo indietro della bella stagione. Attesi temporali e rovesci, le previsioni . Maltempo nel Lazio , Allerta meteo nella Regione –

Maltempo in Italia, previsioni meteo per il primo maggio - Il maltempo si estende Le condizioni meteo sono peggiorate tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Il maltempo ha dominato la scena in Piemonte e si è esteso progressivamente al Nord e lungo il ...

Primo maggio con pioggia, allerta meteo oggi: maltempo e freddo - (Adnkronos) – Primo maggio con il maltempo e con allerta meteo. Parte dell'Italia oggi deve fare i conti con pioggia e temporali, grandine e vento, oltre all'annunciato calo delle temperature che ripo ...

Previsioni meteo, festa del lavoro sotto la pioggia. Ma schiarite nel weekend - Fino a venerdì ombrelli aperti per la perturbazione in arrivo dalla Spagna e per quella dalle Isole britanniche. Nel fine settimana sole caldo su (quasi) ...

