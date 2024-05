Pompieropoli e torneo di rugby - in memoria di Leonardo Scarpellini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Firenze, 1 maggio 2024 – Sabato 4 maggio all’impianto sportivo Padovani a Campo di Marte si rinnova il Trofeo Old del Firenze1931 arrivato alla 2a edizione nella sua forma dil dedicato a. L’organizzazione dello “Scarpa” attraverso l’impegno del fratello Lorenzo e dei Ribolliti (squadra old del Firenze1931 per la quale quest’anno cade il 30° anniversario della fondazione) dopo essere riuscita nella prima edizione a compiere al meglio il fine benefico a favore dell’associazione Un petalo per Margherita si è posta un ulteriore obiettivo per questa edizione. Nella mattina sarà ospitata dall’evento una tappa del campionato All Stars diintegrato dedicato a giocatori con disabilità attraverso la collaborazione con la Polisportiva Sieci e la ...