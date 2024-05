Polizia entra a Columbia per riprendere Hamilton Hall

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Lata nel campus dellaUniversity per, occupata dai manifestanti. Agenti in assetto anti-sommossa sonoti dall'ingresso della 114esima strada del campus. Lo ha constatato l'ANSA. Studenti bloccano l'ingresso principale del campus sulla 116ma strada con una catena umana mentre lamarcia verso di loro; almeno uno di loro è stato arrestato. Agli studenti dell'ateneo è stato ordinato di stare a casa o nei dormitori. Sul campus poliziotti stanno perquisendo le tende.

La polizia entra nella Hamilton Hall, decine di arresti - La polizia di New York è entrata nella Hamilton Hall da una delle finestre dell'edificio. Fuori dal palazzo la polizia ha allontanato molti studenti che erano assembrati nelle vicinanze e ha effettuat ...

polizia di NY: “Alla columbia ci sono i Black Bloc, anarchici senza ideologia pronti a creare caso” - La polizia di New York conferma quanto detto dal sindaco Adams e ha reso noto che nell'edificio Hamilton Hall della columbia University ci sono i Black Bloc. "Ci sono anarchici ben noti alla polizia", ...

