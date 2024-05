Playoff Serie B 2023 2024 | tabellone e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tutto pronto per idi: ecco allora di seguito ile glidella post season promozione del campionato cadetto. Dopo una stagione estenuante, le squadre giunte dalla terza alla ottava al termine della regular season si giocheranno l’ultimo pass per laA nella prossima stagione. Come ogni anno, si parte con uno spareggio secco in gara unica in cui la quinta ospita l’ottava e la sesta sfida la settima in casa propria, e le due formazioni meglio piazzate hanno anche il vantaggio di passare il turno con un pareggio nei 120? (non sono previsti rigori). Poi ecco le semifinali in cui entrano in gioco anche la terza e la quarta (che giocano il ritorno in casa e che possono avanzare con due pareggi), quindi la finale con ...