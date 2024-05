Playoff Nba 2024 - Sixers e Bucks evitano l’eliminazione in gara-5 Cavs sul 3-2 contro Orlando

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sotto di sei punti nel finale dell’ultimo quarto, i Philadelphia 76ers sfoderano l’orgoglio e trascinano i New York Knicks al supplementare trovando il successo esterno per 106-112 ed evitando. Al Madison Square Garden le due squadre escono dal parquet con la serie sul 3-2 per i padroni di casa, ma per iil successo in rimonta è una preziosa iniezione di fiducia in vista di-6 in programma al Wells Fargo Center. Protagonista assoluto è Tyrese Maxey, trascinatore nei momenti decisivi e miglior realizzatore dell’incon 46 punti e 9 assist, con un 7/12 dall’arco. Giornata al tiro ben più complicata per Joel Embiid, che a referto si gode comunque la tripla doppia da 19 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. Ai Knicks invece non basta un Jalen Brunson in stato di grazia con 40 punti. I Knicks ...