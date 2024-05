Perché in inghilterra sculacciare i figli può diventare reato: i pediatri spiegano gli effetti negativi - "Gli impatti negativi sulla salute delle punizioni fisiche durante l’infanzia sono ben documentati" affermano i pediatri. "I bambini che subiscono ... In altre nazioni, come in inghilterra o la stessa ...

Pubertà sempre più precoce, i pediatri lanciano l’allarme: “Già prima degli 8 anni per le bambine, dai 9 per i maschi. Ecco perché succede” - “Sono implicati svariatissimi fattori, ma le cause non sono tutte note”, spiega la dott.ssa Carla Bizzarri, responsabile di Endocrinologia pediatrica all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù ...

Il neonato malato trasferito al Bambino Gesù dall’inghilterra: «Lì ci avevano detto di abortire» - Il padre del piccolo ricoverato e operato nell'ospedale pediatrico romano, attraverso l’avvocato Pillon: «Ci avevano detto di abortire» ...

