Paulo Sergio - Roma-Bayer | De Rossi? Mi hanno sempre detto una cosa di lui

(Di mercoledì 1 maggio 2024), ex centrocampista brasiliano, è il doppio ex diLeverkusen e ha parlato a La Gazzetta dello Sport della gara, ex centrocampista brasiliano, è il doppio ex diLeverkusen e ha parlato a La Gazzetta dello Sport della gara. Le sue dichiarazioni:– «Saranno due

paulo sergio: “Bayer incredibile ma Roma fortissima in Europa” - paulo sergio, ex attaccante di Roma e Bayer Leverkusen ha parlato così della super sfida di domani in Europa League “Saranno due belle partite, una sfida aperta. Del resto parliamo di due squadre che ...

Continua a leggere>>

paulo sergio, ex centrocampista brasiliano, è il doppio ex di Roma e Bayer Leverkusen e ha parlato a La Gazzetta dello Sport della gara - paulo sergio, ex centrocampista brasiliano, è il doppio ex di Roma e Bayer Leverkusen e ha parlato a La Gazzetta dello Sport della gara paulo sergio, ex centrocampista brasiliano, è il doppio ex di Ro ...

Continua a leggere>>

paulo sergio: “Il Bayer lotta sempre ma la Roma adesso vola. E se Lukaku gira…” - Già, tanto è vero che non hanno ancora mai perso. 'E vero, ma quello che mi ha sorpreso di più è come sono riu- sciti a riprendere le ultime due partite, contro Borussia e Stoccarda. Due pareggi contr ...

Continua a leggere>>