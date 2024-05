Patrizia Stringaro scende in campo | Settimo Milanese deve rinascere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Molti cittadini mi hanno chiesto di non buttare via i nove anni di esperienza amministrativa che ho fatto e così abbiamo fondato una lista civica che riunisce persone fortemente motivate a migliorare il territorio che amano e vivono quotidianamente. All’inizio eravamo in pochi, ora la mia candidatura a sindaco è sostenuta anche da una seconda lista civica". Si presenta così, 51 anni, candidata sindaco della lista "Gente di" e della lista "Noi di" per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. L’esperienza amministrativa alla quale fa riferimento è quella fatta dal 2014 al 2023 nel primo e secondo mandato del sindaco del Pd, Sara Santagostino. E’ stata vicesindaco con deleghe al bilancio e al commercio, fino all’aprile 2023 quando il sindaco le ha ...