Papa su fabbriche armi - terribile guadagnare con la morte

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Non dimentichiamo di pregare per la pace. Preghiamo per i popoli che sono vittime della guerra. La guerra sempre è una sconfitta, sempre". Lo ha detto ilall'udienza generale. "Pensiamo alla martoriata Ucraina, che soffre tanto, pensiamo agli abitanti della Palestina e di Israele che sono in guerra. Pensiamo ai Rohingya, al Myanmar e chiediamo la pace. Chiediamo la vera pace per questi popoli e per tutto il mondo", ha sottolineatoFrancesco. "Purtroppo oggi gli investimenti che danno più reddito sono ledellecon la. Chiediamo la pace, che vada avanti la pace", ha concluso.

