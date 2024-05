Oroscopo della Primavera 2024 secondo Artemide | le previsioni su Amore - salute e Lavoro dal 21 marzo al 21 giugno 2024 per tutti i segni zodiacali

(Di mercoledì 1 maggio 2024), lesudal 21al 21per. Ariete Lasegna un periodo significativo per gli Ariete, offrendo una miriade di opportunità per crescita personale e successo. Con l'influenza dei nodi karmici lungo l'asse Ariete-Bilancia, questa stagione promette di essere un momento...

I dati di un'indagine di Unioncamere, realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma .Continua a leggere Continua a leggere>>

Con l’arrivo della primavera - estate 2024 , il mondo del make-up si rinnova con l’introduzione di nuove basi che promettono leggerezza e naturalezza come mai prima d’ora. Basi evocano sensazioni di impalpabilità e freschezza a partire dal nome (le parole d’ordine sono “siero” o “acqua”), suggerendo ... Continua a leggere>>

Con l'arrivo della Primavera Estate 2024 , è tempo di esplorare le ultime Tendenze unghie . Dai colori freschi e vibranti alle nail art più creative, i diktat di questa stagione prevedono colori e stili perfetti per soddisfare i gusti di tutte. Scopriamo quindi le Tendenze unghie per la... Continua a leggere>>

Perché le ciabatte da hotel conquistano la moda ma saranno sostituite negli alberghi - Le hotel slippers sono uno degli accessori più glamour del momento: le ha lanciate Kim Kardashian e i brand fanno a gara per realizzare un modello tutto ...

Continua a leggere>>

I russi avanzano nel Donbass in attesa di una nuova possibile offensiva di primavera - Dal fronte orientale ucraino non giungono notizie positive: il comandante in capo delle forze armate di Kiev, Oleksandr Syrskyi, ha dichiarato domenica 28 aprile che le forze ucraine si sono ritirate ...

Continua a leggere>>

Dipinti, tessuti e dipinti: gli artisti celebrano la primavera - A Legnano, l'inaugurazione della mostra "PrimaeVera" ha visto la partecipazione di numerosi artisti che hanno interpretato la stagione primaverile attraverso dipinti e tessuti. L'evento, organizzato d ...

Continua a leggere>>