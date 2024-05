Oggi porta a porta attivo - centri raccolta e isole ecologiche chiuse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Variazioni ai servizi dirifiuti previste per i comuni della provincia di Siena in occasione della Festa dei Lavoratori di ogggi: sulle di Sei Toscana cliccando sul nome del Comune è possibile visualizzare le relative informazioni. Nei comuni della provincia di Siena dove è attiva ladomiciliare anche il 1° maggio tutti i servizisaranno svolti regolarmente. A Sienale raccoltedi carta e cartone e dell’organico (Zona A) e del multimateriale, organico e indifferenziato (Zona C) saranno quindi svolta regolarmente. Sei Toscana ricorda che resteranno invece chiusi tutti idi ...