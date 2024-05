Nasce sull’ambulanza che portava la mamma in ospedale | il miracolo in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Pubblicato il 1 Maggio, 2024 Il personale dell’ambulanza di Pontinia non dimenticherà facilmente il Primo Maggio 2024, una giornata che ha unito la celebrazione della festa dei lavoratori con un evento straordinario. Intorno alle 9 del mattino, la centrale operativa riceve una chiamata urgente da una donna incinta, la cui acqua era appena rotta, richiedendo il trasporto immediato all’. UnDurante il Trasporto Durante il tragitto verso il pronto soccorso dell’Santa Maria Goretti, l’inaspettato accade: la piccola Mia decide di venire al mondo prima di raggiungere la destinazione. A bordo dell’ambulanza, una soccorritrice del 118, che aspira a diventare ostetrica, ha assistito la donna nel parto, trasformando un normale trasporto d’emergenza in un momento di pura gioia. Sicurezza e Salute per Madre e ...