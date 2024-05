Napoli sul talento del Frosinone - il giocatore esce allo scoperto | Sogno una big

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilsi sta già muovendo sul mercato per rinforzare la rosa e guarda in casa: ilsul futuro. La prossima estate sarà ricca di cambiamenti per il. Aurelio De Laurentiis vuole dimenticare al più presto e ad ogni costo la pessima stagione attuale e vuole regalare al prossimo tecnico azzurro una rosa competitiva e che possa lottare per traguardi importanti. Gli azzurri cambieranno moltissimo all’interno della propria rosa. Oltre alla cessione di Osimhen, che impone alla coppia De Laurentiis-Manna di trovare subito un sostituto all’altezza, gli azzurri dovranno cambiare moltissimo a centrocampo. Gli unici sicuri del posto in squadra sono Lobotka e Anguissa, a cui andranno aggiunti anche Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho ...

Agostinelli: Il Napoli deve dare continuità ai risultati e deve tornare a sorridere. Se non ci riuscirà sarà la più grande delusione dell’anno per me. Non può permettersi di sbagliare la gara col Frosinone Sansovini, Damiani, Compagnoni, Mpasinkatu, Miranda, Gentili, Pasculli, De Maggio, De ... Continua a leggere>>

Il suo agente è in città per ascoltare la proposta azzurra avendo già in mano quella blaugrana: De Laurentiis non vuole cedere - Ma in Catalogna, oggi, non hanno gli argomenti giusti per sedersi al tavolo della trattativa e provare a strappare Khvicha al napoli: De Laurentiis valuta il talento georgiano come la clausola di ...

Continua a leggere>>

Il napoli tenta il Kvara-bis, Micheli appunta cinque talenti georgiani sul taccuino: tutti i nomi - Dopo Kvaratskhelia il napoli cerca nuovamente talenti in Georgia: cinque i nomi nel mirino dello scouting azzurro. Il miglior colpo di mercato messo a segno da Cristiano Giuntoli nell’estate di due an ...

Continua a leggere>>

Marino: “Conte sarebbe un grande colpo, immaginavo il crollo del napoli già dall’addio di Spalletti” - L'ex Dg del napoli, Pierpaolo Marino, ha parlato a Radio Kiss Kiss napoli: "Conte al napoli sarebbe un grande colpo, è adatto ...

Continua a leggere>>