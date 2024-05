(Di mercoledì 1 maggio 2024) «Con quel gesto mi ha voluto umiliare: mi ha messo le mani addosso nel pieno di una discussione nata per motivi banali. Così, davanti a tutti, mi ha palpeggiata, poi - quando gli ho...

napoli: «Io imprenditrice picchiata e molestata, ecco perché denuncio» - «Con quel gesto mi ha voluto umiliare: mi ha messo le mani addosso nel pieno di una discussione nata per motivi banali. Così, davanti a tutti, mi ha palpeggiata, poi - quando gli ...

Continua a leggere>>

napoli Est, 20mila euro al killer dell’ingegnere: «Una villa dietro il raid» - Ventimila euro al presunto killer dell’ingegnere Salvatore Coppola. Soldi che sarebbero stati versati solo in parte dal mandante del delitto nelle mani dell’esecutore ...

Continua a leggere>>

Ventimila euro per uccidere l’ingegnere, arrestato il marito dell’eroina antiracket Silvana Fucito: in cella Gennaro Petrucci - Un omicidio commesso da un sicario ultrasessantenne ricompensato con 20mila euro. Mandante, un imprenditore di 72 anni sposato con un’eroina dell’antiracket. Movente, dissapori per una villa con pisci ...

Continua a leggere>>