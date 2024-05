Nando dalla Chiesa alla Fiera dei Librai | La donna dà più spazio al sentimento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Bergamo. Donne coraggiose, testarde, testimoni di giustizia. Donne che, come protagoniste di una tragedia greca, con le loro voci e le ferme decisioni sono luce e motore della lottamafia. E, laddove la narrazione cui siamo abituati non ne mette in risalto l’importanza, relegando le figure femminili a mere rarità, c’è chi invece si ferma e le racconta. Perché le ha conosciute, o semplicemente ne ha subito il fascino; perché restare indifferenti di fronte a certe storie è impresa impossibile. Perché ha pensato che farlo fosse una questione di giustizia, la più giusta., sociologo, si accomoda su una sedia sul palco dell’Auditorium di Piazza Libertà accanto a Daniele Rocchetti, presidente ACLI provinciale Bergamo, che lo introduce non senza abbandonarsi all’intensità di averlo ...