Nadal dà l’addio a Madrid con un saluto struggente | piangono tutti - anche l’avversario

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Rafaè stato eliminato da Lehecka negli ottavi del torneo di. Al termine dell'incontro c'è stata una splendida celebrazione per, che si è commosso, così come il suo avversario e decine di persone sugli spalti, inclusi i suoi familiari e Simeone.

Il video con gli Highlights del match tra Rafael Nadal e Jiri Lehecka, match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2024 . Ultimo ballo, stavolta sì, per il maiorchino sul Manolo Santana: arriva il ko contro il tennista ceco, che passa col punteggio di 7-5 6-4, ma la leggenda

La favola di Rafa Nadal a Madrid termina qui. Il campione nativo di Manacor si è dovuto arrendere nell'ultimo ottavo di finale odierno del Masters1000 spagnolo al ceco Jiri Lehecka (n.31 ATP). 7-5 6-4 lo score in favore di quest'ultimo che ha fatto valere la maggior potenza e freschezza atletica

nadal dà l'addio a madrid, il tributo è commovente: piange pure Lehecka, che lo ha battuto - Rafa nadal è stato eliminato da Lehecka negli ottavi del torneo di madrid. Al termine dell'incontro c'è stata una splendida celebrazione per nadal, che si è commosso, così come il suo avversario e

Rafa non ce la fa con Jiri Lehecka ed esce tra gli applausi - nadal non ha ancora deciso esattamente quando smetterà di giocare in questa stagione, ma il ritiro del 22 volte vincitore di un Grande Slam si sta davvero avvicinando. "Mi sento super fortunato ad ave

ATP madrid, nadal: "Dopo Roma deciderò se giocare il Roland Garros. Ultima volta in Spagna Nel tennis non si può mai sapere" - 30 aprile 2024, una data destinata a rimanere scolpita nella storia. Non del tennis e neanche così banalmente dello sport, nella storia e basta. Il giorno dell'ultima partita di Rafa nadal al Mutua Ma

