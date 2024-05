Morti sul lavoro | il 1° maggio si tinge di sangue

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Roma, 12024 – Un operaio è morto in un incidente sula Fiume Veneto, in provincia di Pordenone. Le dinamiche sono ancora da accertare, ma sembrerebbe che l’uomo sia stato colpito dalla movimentazione di una gru. Una tragedia sul, l’ennesima. Il tutto a poche ore prima della Festa dei Lavoratori, che sidi. Dovrebbe far notizia, in teoria. Ma la realtà dei fatti è un’altra: morire sulè diventata normalità. Una tragica normalità: centinaia di persone ogni anno perdono la vita sul posto di, lì dove dovrebbero invece costruirsi la vita, giorno per giorno. “Persone semplici che lavoravano duro, solamente per un futuro per i figli ed un po’ di serenità per se” cantava Max Pezzali nella sua “I cowboy non mollano”. Ed in ...