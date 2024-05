Milly Carlucci parla per la prima volta di Samuel Peron a L’Isola e svela cosa ne pensa

Venerdì 10 maggio partirà L’Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci, che per l’occasione ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv. La conduttrice si è detta felicissima per questa nuova avventura, ma ha anche specificato che Il Cantante Mascherato (che per adesso è in ...

Continua a leggere>>