MILAN Ringhia Thiaw Bene Sportiello Pioli cerca le note liete dalla difesa e mira al Genoa

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Chiudere al secondo posto. Dopo il pareggio con la Juventus che ha portato in dote anche la qualificazione aritmetica alla Champions, il derby scudetto perso con l’Inter, il doppio ko con la Roma in Europa League, l’ultimo obiettivo rimasto al(mentre si lavora al futuro) è difendere la medaglia d’argento in campionato. Contro ildell’ex Gilardino, domenica a San Siro alle 18,riparte dai (pochi) buoni spunti arrivati dallo 0-0 di Torino sabato scorso. E propriovoce "zero" relativa ai gol subiti: nelle ultime quattro gare la media era stata di due gol a partita, al passivo. Tanto da indurre il tecnico a passare allaa tre, con un baricentro più basso, sia al ritorno all’Olimpico con la Roma, sia, pur con scelte differenti, a San Siro contro l’Inter. Missione fallita. ...