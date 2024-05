Meluso lascerà il Napoli - scaduto il termine per il rinnovo

... la società ha deciso di non prolungare il contratto di Mauro Meluso, in scadenza a giugno. E' ... Lascerà la Juventus a fine stagione, come previsto. Il giornalista Teotino analizza a Sky Sport il ...

Continua a leggere>>

Lascerà la Juventus perché a breve dovrebbe essere siglato un contratto a lungo termine con il Napoli. Quest'anno il Napoli aveva scelto Mauro Meluso, ma la decisione si è rivelata fallimentare, in ...

Continua a leggere>>